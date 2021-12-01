Подведены итоги реализации в 2021 году экологических проектов

Начальник отдела экобезопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирина Черняева рассказала в эфире нижегородской радиостанции «RadioLA 96.4 FM» о зарыблении водоемов, расселении зубров и помощи редким видам птиц.

В век высоких технологий проблемы экологии выходят на первый план. К счастью, с загрязнением воздуха, вырубкой деревьев и сокращением численности редких представителей фауны беспрестанно борются экологи, профильные ведомства и крупные предприятия, которые проявляют ответственность и бережное отношение к природе. Одно из них - АО «Транснефть-Верхняя Волга». Общество, объекты которого расположены на территории Нижегородской области и еще 13 регионов России, не только поддерживает экобезопасность на производстве, но и реализует важные проекты по спасению лесов, птиц, рыб и зверей. О том, что было сделано в текущем году рассказала начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирина Черняева.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» уделяет большое внимание обеспечению экологической безопасности производства. Для очистки сточных вод на объектах общества эксплуатируются современные очистные сооружения. Вода после очистки попадает в водоёмы и пригодна для жизнедеятельности речных обитателей. Для сокращения выбросов в атмосферу реализуется программа по переводу котельных с котельно-печного топлива на природный газ. Кроме того, специалисты компании разработали и успешно испытали экологически чистый нефтяной биосорбент, который служит для очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений в зимний и летний периоды, а также в труднодоступной заболоченной местности.

Для контроля над экологической ситуацией на производственных объектах предприятия функционируют три собственных лаборатории, где ежегодно проводят несколько десятков тысяч анализов. Однако для компании забота о безопасности при транспортировке нефти и нефтепродуктов является нормой – в АО «Транснефть-Верхняя Волга» уверены: делать для природы можно и нужно больше, чем положено по законодательству.

История Сани

Так, несколько лет назад общество запустило совместный проект с нижегородскими орнитологами по улучшению условий гнездования редких видов птиц. Для сов и других хищных пернатых были созданы искусственные гнездовые платформы и дуплянки, подходящие для каждого из видов. Всего было установлено более 80 таких искусственных гнездовий, а спустя год орнитологи проверили каждое и убедились, что птицы ими пользуются, выводят птенцов, а значит, их популяция растет. В этом году в компании решили пойти дальше и при поддержке специалистов наладить долгосрочный мониторинг гнездования скопы на искусственной платформе. Эта крупная и красивая птица, занесенная в Красные книги России и Нижегородской области, питается рыбой и живет вблизи крупных водоемов.

К сожалению, в вопросе сохранения данного вида существует серьезная проблема – недостаток пригодных для гнездования этой птицы мест. Восстановить численность скопы помогает именно ее привлечение на искусственные гнездовые платформы, и одна из таких платформ появилась в малонаселенном районе Нижегородской области, неподалеку от нефтепровода. На средства компании была приобретена веб-камера для наблюдения за птицами, а когда на платформе вылупился и подрос птенец, орнитологи осторожно закрепили на нем GPS-трекер. С его помощью можно отследить все перемещения пернатого малыша. И уже в августе птенец, которого назвали Саней, полетел на юг.

Саня проделал путь вдоль Волги, летел через Кавказ и Турцию и обосновался на зимовку в окрестностях Абу-Симбела в Египте, на берегу Нила. А уже будущей весной специалисты отследят его путешествие обратно на север и выяснят, вернется ли он к своему обжитому гнезду или будет искать новое место. По словам Ирины Черняевой, этот проект имеет большое значение, так как изучением сезонной миграции скоп ранее не занимался ни один нижегородский ученый.

Для сов и других хищных пернатых были созданы искусственные гнездовые платформы и дуплянки

Помощь зубрам

Экологические проекты АО «Транснефть-Верхняя Волга» реализуются не только в Нижегородской области, но и в других регионах присутствия объектов общества. Конечно, нашему региону уделяется особое внимание, ведь именно здесь находится аппарат управления предприятия и одно из крупнейших РНУ – Горьковское. Однако и в других областях есть территории и виды, нуждающиеся в поддержке. К примеру, во Владимирской области в национальном парке «Мещера» уже много лет подряд восстанавливают популяцию зубра – крупного дикого быка. Когда-то эти исполины населяли все европейские леса, но уже к началу ХХ века были уничтожены браконьерами. Осталось лишь несколько особей в зоопарке – с них и началось масштабное восстановление популяции вида. Несколько животных завезли и в Муромский заказник, по которому тоже проходят трубопроводы АО «Транснефть-Верхняя Волга».

С 2014 года компания оказывает помощь по восстановлению зубров на постоянной основе: выделяет средства на подкормку и переселение на новые территории. На данный момент численность зубров в Муромском заказнике превышает сотню – этого достаточно, чтобы отселять молодых животных в новые районы. Несколько лет назад при поддержке общества в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области возвели вольерный комплекс для зубров, куда заселили основателей нового стада. Еще часть диких быков отправили в Мордовский государственный заповедник.

А в этом году проект АО «Транснефть-Верхняя Волга» по восстановлению популяции зубров был признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности».

Девять миллионов мальков за 10 лет

Нельзя обойти вниманием и еще один масштабный проект предприятия, связанный с зарыблением российских рек и водохранилищ. Эта программа существует с 2011 года: специалисты общества приобретают и выпускают в водоемы мальков ценных рыб – сазана, стерляди, толстолобика или щуки. За десять лет работы в этом направлении благодаря АО «Транснефть-Верхняя Волга» в естественную среду обитания попали 9 млн мальков!

Восстановление лесов и «Экосуббота»

Каждое предприятие, проводящее работы на землях лесного фонда, по закону обязано компенсировать вынужденную вырубку деревьев. Само собой, АО «Транснефть-Верхняя Волга» исправно выполняет это требование, но и здесь компания идет дальше: не только высаживает деревья взамен вырубленных ранее, но и осуществляет дополнительное озеленение. Только в этом году сотрудники во время экологических субботников высадили 5,5 тысячи саженцев.

Акция под названием «Экосуббота» давно стала доброй традицией предприятия. Каждую весну в один и тот же день во всех населенных пунктах, где работают его объекты, проводится единый субботник, на который сотрудники приходят вместе со своими семьями. Приглашаются на него и партнеры АО «Транснефть-Верхняя Волга», а также воспитанники подшефных детских домов. Единовременно во всех 14 регионах присутствия объектов общества на экоакцию выходят до полутора тысяч человек, которые вывозят мусор с территории лесов и сажают деревья и кустарники.

В Нижнем Новгороде для проведения «Экосубботы» постоянно подыскивают новые площадки в зависимости от того, какие территории в большей степени нуждаются в поддержке предприятия. Несколько лет подряд акция проводилась в парке Кулибина, неподалеку от здания управления АО, а затем на территории музея-заповедника на Щелоковском хуторе. А с этого года компания начала сотрудничать с Ботаническим садом. Во время «Экосубботы» минувшей весной сотрудники компании убирали сухостой вдоль ограды и мусор на прилегающих территориях.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» не только внимательно следит за соблюдением экологического законодательства на своих объектах, но и постоянно ищет новые способы помочь природе. 2021 год для предприятия был богат на всевозможные проекты по охране окружающей среды. И в следующем году работа в данном направлении будет продолжена.