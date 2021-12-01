Последствия сильного ветра устраняют в Нижнем Новгороде 1 декабря

15 случаев падения деревьев проводов и столбов на линии электропередач, автомобили, проезжую часть зафиксировали в Нижнем Новгороде в ночь на 1 декабря. Причиной стал сильный ветер с порывами до 16 м/с-18 м/с. Об этом сообщает Управлении ГО ЧС Нижнего Новгорода.

По информации управления, сейчас уже убрали шесть деревьев и столб, которые упали на дороги и провода в Сормовском, Канавинском и Советском районах. Также в Сормово уже восстановили линию электропередач. Работы по ликвидации последствий остальных происшествий будут продолжатся сегодня в течение дня.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Напомним, что мощный ураган «Бенедикт» обрушился на Нижний Новгород и область вечером 30 ноября и продолжился в ночь на 1 декабря. Порывы ветра в это время достигали 25 метров в секунду, вследствие чего поваленными на землю оказались деревья, были повреждены крыши зданий, обрушены билборды и согнуты заборы.

Результатом разгула стихии стало нарушение электроснабжения в 87 населенных пунктах региона и падение 34 деревьев.

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