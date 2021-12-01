Конфликт из-за маски произошел между пассажиром и кондуктором в Нижнем Новгороде

Слово за слово и вскоре в ход пошли руки. Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Накануне в общественном транспорте Нижнего Новгорода разгорелся настоящий конфликт – кондуктор с пассажиром чуть не подрались из-за маски. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
На Автозаводе на одной из остановок в автобус зашёл мужчина без маски, и кондуктор в грубой форме попросила её надеть.
- Дяденька, иди похмелись! Намордник надень, пахнет, - высказалась женщина.
Пассажир такого обращения терпеть не собирался и потому пригрозил, что снимет происходящее на телефон, тут же отметив, что на самой кондукторше так называемого «намордника» тоже нет. Слово за слово и вскоре в ход пошли руки, женщина оттолкнула пассажира, а тот в ответ ударил её в лицо.
В сети эта тема произвела настоящий резонанс и многие стали обсуждать происходящее. Кто-то говорил, что кондуктор не имеет права вести себя таким образом, а другие подмечали, что заснят только кусочек происходящего и никто не знает, с чего началась перепалка, так как пассажир действительно изначально мог быть груб.
По словам самой кондукторши Ирины Х. она терпеть в свою сторону оскорблений не собиралась.
- Вы что думаете на меня руки распускают и начинают агрессировать, а я должна это всё терпеть? Я не собака, а такой же человек, как и все, и не потерплю такого хамства в свою сторону от алкаша, - написала в комментариях женщина.
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