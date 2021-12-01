Почти 100 км дорог отремонтировали в Нижегородской области в 2021 году Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

24 участка дорог, по которым регулярно проходят школьные автобусы, а также находятся три детских сада, отремонтировали в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Суммарная протяженность участков составляет более 97 км. Важным критерием при принятии решения о ремонте дорог было наличие маршрутов общественного транспорта, в частности – школьных автобусов.

- На дорогах, по которым ходят школьные автобусы, особое внимание уделяем не только качеству покрытия, но и замене дорожных знаков, разметке, пешеходным переходам. Наша общая с правительством России задача – обеспечить безопасность передвижения по дорогам, особенно для детей, - уточнил Глеб Никитин.

Отмечается, что на ремонт дорог выделили 1,1 млрд рублей. Самым протяженным оказался участок дороги в 24 км в направлении поселка Северный.

Напомним, что в 2021 году на дорогах Нижегородской области появилось 111 новых остановок. Их установили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Старые остановки заменили на новые по контракту на ремонт дорог, в павильонах установили лавочки и мусорные урны, рабочие также обустроили пешеходные переходы и в необходимых местах сделали заездные карманы. Также в некоторых местах проект предусматривал установку барьерного ограждения и нанесение разметки.

Улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ремонт запланирован на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог также вошли: проспект Ильича, улица Лесной Городок, улица Глеба Успенского, улица Волочильная, улица Гвоздильная, улица Яблоневая, улица Ульянова, Кладбищенский проезд, улица Юбилейная, улица Ванеева, улица Гаугеля, улица Коновалова, улица Мориса Тореза.