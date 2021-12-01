Фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде 30 июля 2022 года

Фестиваль «Рок чистой воды», который был отменен в этом году из-за коронавируса, состоится в Нижнем Новгороде в июле 2022 года. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети.

- Очередной международный музыкально-экологический фестиваль «Рок Чистой Воды 2022» пройдет 30 июля. Неизменной остается концепция фестиваля: «Рок Чистой Воды» собирает истинных ценителей качественной музыки. Тех, кто не признает в ней границ, возрастов и ярлыков. Тех, кто ценит живую музыку, - говорится в сообщении.

Планируется, что участие в фестивале примут 14 коллективов: «Чиж&С°»,«Воскресение», «Телевизор», Сергея Галанина и группу «СерьГа» , «Препинаки», Вадима Демидова, FPG , Павла Пиковского и группу «Хьюго», «Ансамбль Ё», «Последний Приют», «Корсар», «Ordinate», «The Walking Street», а также английская группа «The Bleck Delta Movement».

Однако сказать сейчас наверняка, как будет складываться ситуация с коронавирусом через 8 месяцев, невозможно. Однако ранее власти обещали смягчение коронавирусных ограничений, как только этого позволит эпидемиологическая обстановка.