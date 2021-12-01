Нижегородский «Арсенал» отменил вход по QR-кодам. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Государственный центр современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде отменил вход по QR-кодам. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

- Вновь без кодов! Попасть на выставки и события Арсенала можно всем, без предъявления qr-кодов, - говорится в сообщении.

Отмена кодов стала возможной после послабления коронавирусных ограничений от 26 ноября. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Согласно новым правилам, кинотеатры, заведения общепита фитнес-центры, бани, гостиницы, библиотеки и ряд других учреждений могут самостоятельно решать, оставлять ли допуск по QR-кодам.