Проекты ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева - победители конкурса РНФ для малых научных групп

Российский научный фонд подвел итоги самого массового в линейке Фонда конкурса малых отдельных научных групп по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». По результатам экспертной оценки поддержку получили 1822 проекта. На их финансирование РНФ направит в 2022 году более 2,7 миллиарда рублей.

В числе победителей конкурса - проекты ученых Нижегородского государственного технического университета. Грантовую поддержку РНФ получили:

• Павел Владимирович Пакшин, проект «Управление с итеративным обучением переключаемыми стохастическими системами с запаздыванием»;

• Вера Николаевна Агеенко, проект «Чем заменить этаноламин в реакциях сорбции диоксида углерода? Нетоксичный сорбент, нетривиальный подход»;

• Александра Александровна Калинина, проект «Разработка технологии биологической утилизации промышленных выбросов углекислого газа»;

• Дмитрий Юрьевич Титов, проект «Вибрационная устойчивость электроприводов»;

• Евгений Александрович Чернышов, проект «Исследование закономерностей структурообразования и формирования механических и служебных свойств алюмоматричных композиционных материалов упрочненных многослойными углеродными нанотрубками».

Основная задача конкурса – создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Гранты будут выделены на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2022 – 2023 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ.

На конкурс поступило более 9 тысяч заявок из 81 региона России, по результатам экспертизы 1822 из них были поддержаны. 25% руководителей поддержанных проектов – молодые ученые в возрасте до 39 лет включительно, 34% руководителей – женщины.

Поддержанные проекты будут выполнятся в 2022-2023 годах небольшими научными группами до 4 человек. Средний размер гранта на выполнение проекта составляет 1,49 млн. рублей в год.