Нижегородский Минздрав проводит проверку после смерти 10-летней девочки, не дождавшейся нужного лечения

В субботу, 20 ноября, в Российской детской клинической больнице скончалась 10-летняя нижегородка Ева Воронкова. Девочка с муковисцидозом так и не дождалась необходимого медицинского препарата, которое ей не успели закупить в нижегородском Минздраве.

Как сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области, по случаю смерти ребенка будет проведена комплексная экспертиза о качестве оказания медицинской помощи юной Еве.

- Результаты проверки будут доведены до заинтересованных лиц в рамках действующего законодательства, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Министерство здравоохранения Нижегородской области выражает глубокие соболезнования родным и близким ребенка.

Напомним, с самого рождения 10-летней девочке был поставлен диагноз муковисцидоз - тяжелейшее заболевание, приводящее к поражению в первую очередь желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Для лечения Еве был необходим импортный препарат, который не зарегистрирован в России.

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