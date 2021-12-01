Олег Лавричев: «Мне бы хотелось поблагодарить предпринимателей за создание и сохранение рабочих мест в условиях пандемии»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 30 ноября 2021 года вручил юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» и Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду» членам предпринимательского сообщества, депутатам Думы текущего и предыдущих созывов и выдающимся нижегородцам.

В приветственном слове Олег Лавричев напомнил, что наградами в юбилейный год отмечают самых уважаемых и авторитетных нижегородцев, которые «в разные времена на разных общественных участках своей деятельности вкладывали свои силы, знания, таланты и ресурсы на благо нашего города».

«В этом зале есть представители бизнеса, предпринимательского сообщества, руководители и владельцы предприятий. Мне бы хотелось выразить вам особую признательность за труд, который вы вложили в создание предприятий, рабочих мест и их сохранение в условиях пандемии. Сегодня я был на коллегии Управления Федеральной налоговой службы. Было особенно приятно слышать, что несмотря на введенные ограничения собираемость налоговых платежей увеличилась по отношению к предыдущему периоду на 24% и обеспечила поступления в региональный бюджет 140 млрд рублей, из них дополнительно 27 млрд рублей», – отметил Олег Лавричев.

«Очень ценно, когда у предпринимателей находятся возможности и дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить такую эффективную работу, – пояснил Председатель городской Думы. – Нельзя отрицать и помощь региональной власти бизнесу. Около 2 млрд рублей разного рода компенсаций было выплачено предприятиям, отраслям, секторам бизнеса, которые наиболее пострадали».

Также Олег Лавричев поприветствовал присутствовавших в зале коллег-депутатов: «Мы тоже в меру своих возможностей и полномочий не забываем, что на нас лежит ответственность за то, чтобы бизнес пострадал как можно меньше».

«Благодаря развитию предпринимательства, малого бизнеса развивается и экономика города. Мы понимаем, что малый бизнес: магазинчики, пекарни, салоны красоты – это все то, что делает комфортным проживание нашего населения в городе, – подчеркнула председатель Нижегородского регионального отделения «Опоры России» Ирина Садовникова. – Наша организация очень плодотворно работает с городской Думой и администрацией. Мы участвуем в разработке и реализации нормативно-правовых актов, которые направлены как раз на развитие бизнеса. Мы продолжаем и будем продолжать работать на благо нашего города».

Депутат городской Думы, председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что каждый присутствующий в рамках своей профессиональной деятельности работает на благо Нижнего Новгорода: «Бюджет города, это как бюджет семьи, только дом заметно побольше, потолок повыше, а членов семьи больше. Это так. Поэтому большое спасибо за оценку нашего небольшого, но вклада. У меня есть мечта, давайте делать наш город лучше, светлее, красивее не только к юбилейным датам, а каждый день. Самое главное, чтобы люди, которые живут в Нижнем Новгороде были счастливы, здоровы и успешны. Это и есть суть наших усилий».

«Сегодня я хочу пожелать вам здоровья, благополучия, чтобы возникающие в вашей жизни проблемы личные, профессиональные или общественные всегда находили решение. Мы все большая команда и мы еще поработаем вместе», – обратился ко всем присутствующим Олег Лавричев.

Справка:

Юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учреждена Указом Президента РФ. Согласно положению о медали, награда вручается нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны и нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный и доблестный труд в годы войны, труженикам тыла, не менее шести месяцев проработавшим в Горьком в период ВОВ, а также гражданам, внесшим значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.