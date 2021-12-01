В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный фестиваль «Детский КиноМай»

С 3 по 7 декабря в Нижнем Новгороде пройдет V Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестивальными площадками станут кинотеатры «Орленок», «Зарница» и «Рекорд». Там продут кинопоказы, а также встречи с известными актерами театра и кино, ведущими, сценаристами и режиссерами. В рамках фестиваля зрителей ждет 17 бесплатных показов новых российских фильмов для детей и подростков, 9 из них входят в конкурсную программу кинофестиваля – посмотреть такие кинокартины можно будет в кинотеатре «Орлёнок» и Центре культуры «Рекорд». Представить свои фильмы приедут режиссеры и актеры кино.

Благотворительный кинофестиваль торжественно откроется 3 декабря в ЦК «Рекорд». В открытии примет участие заслуженный деятель искусств России, режиссер, драматург Владимира Аленикова.

Более подробно с информацией и программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.

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