Сотрудники Теплоэнерго получили награды в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Десять сотрудников АО «Теплоэнерго» награждены утвержденной Указом Президента РФ юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» за значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.

Почетные награды получили сотрудники «Теплоэнерго», которые на протяжении многих лет трудились на благо города: слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда РТС «Ленинский» Александр Беляков, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС «Нижегородский» Анатолий Мармышев, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС «Заречный» Алексей Рычагов. Медалей также удостоились заместитель технического директора по обеспечению производства Игорь Купцов, начальники районов тепловых сетей предприятия Алексей Ананьев, Равиль Баширов, Павел Декусар, Сергей Демин, Александр Перов и заместитель главного инженера РТС «Нижегородский» Иван Тяжелов.

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Олег Алешин, приветствуя награжденных, отметил большой вклад АО «Теплоэнерго» в подготовку города к празднованию 800-летия и поблагодарил сотрудников предприятия за добросовестный труд.

«Сегодня мы наградили медалью Президента Российской Федерации людей, которые каждый день трудятся, чтобы в наших домах и учреждениях было тепло. Теплоэнерго очень много делает для города, поэтому награды, действительно, заслуженные. Хочу сказать всем спасибо за труд, который дает нашему городу и тепло, и красоту», - сказал Олег Алешин.

Юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода»

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин поздравляя сотрудников с награждением, подчеркнул вклад каждого члена коллектива в большую работу по подготовке к 800 летнему юбилею города и повышению надежности его системы теплоснабжения.

«Очень дорого и важно, что труд наших коллег, которые приняли самое непосредственное участие в подготовке города к 800-летию, оценен по достоинству. Это была большая работа, и в том, что нам удалось выполнить все в срок и качественно, есть вклад каждого сотрудника предприятия. Хочу сказать слова благодарности всему коллективу Теплоэнерго – именно ваш каждодневный, часто незаметный постороннему взгляду труд позволил нам не только осуществить подготовку города к большому празднику, но и выполнить серьезные объемы работ по повышению надежности системы теплоснабжения для комфорта горожан», - отметил Илья Халтурин.