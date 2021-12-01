Прими участие в акции «Новогодний кешбэк» и получи 2022 рубля на лицевой счет!

В преддверии новогодних праздников «ТНС энерго НН» запускает акцию для частных клиентов «Новогодний кешбэк: получите 2022 рубля на лицевой счет в 2022 году!». Стать участником просто, для этого нужно:

1. Своевременно и в полном объеме оплатить квитанцию за ноябрь 2021 года, которая придет в начале декабря;

2. Своевременно (до 25 числа) передать показания расчетного прибора учета (при его наличии) за декабрь 2021 г.

3. А также выполнить одно или несколько дополнительных условий: подключить электронную квитанцию, погасить задолженность за предыдущие периоды в полном объеме, либо внести рекомендуемый платеж за декабрь 2021 г., который будет указан в одноименной графе в ноябрьской квитанции. Чем больше дополнительных условий будет выполнено – тем выше шанс на победу.

В феврале 2022 года 111 победителей акции получат по 2022 рубля на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах.

Победители будут выбраны среди клиентов-физических лиц, выполнивших условия акции, с помощью генератора случайных чисел.

Кроме того, всем участникам акции, кто оплатит задолженность, «ТНС энерго НН» спишет пени (кроме начисленных по решению суда).

Период проведения акции - с 1 по 31 декабря 2021 г. включительно. Награждение победителей – в феврале 2022 г. Подробные условия – на сайте nn.tns-e.ru