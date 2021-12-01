Государственные награды вручили жителям Нижегородской области 30 ноября

Государственные награды вручили жителям региона 30 ноября Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил государственные награды жителям региона во вторник, 30 ноября. Торжественная церемония прошла в Усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Всегда приятно видеть, как заслуженные награды находят своих героев. Когда знакомишься с именами награждаемых и их достижениями, понимаешь, насколько велик потенциал Нижегородской области, - добавил Глеб Никитин.

Ряд жителей региона были награждены юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода». В числе награжденных - представители промышленных предприятий, учебных заведений, медики, специалисты аграрной сферы. Так, например, медаль вручили председателю совета Нижегородской областной общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда Сергею Фогелю.

Напомним, что сорок ветеранов труда получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской мэрии. Медали вручил заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов.

Среди награжденных были ветеран Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода Валентин Ульянов, член Совета ветеранов учителей Лидия Хухрева, член Совета ветеранов ПАО ГАЗ Галина Теселкина, врач-терапевт городской поликлиники №7 Нижегородского района Ирина Миленина и другие.

Напомним, что восемь нижегородских врачей получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Медали вручил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что рад лично поздравить людей, которые творят благие дела и внесли внушительный вклад в развитие города.