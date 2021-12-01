Владельцы квартир двух домов в ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде получили ключи Фото:Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Владельцы квартир двух домов ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде начали получать ключи. Дома №16 и 17 ввели в эксплуатацию в пятницу, 26 ноября 2021 года.

- Сегодня важное и радостное событие не только для дольщиков 16-го и 17-го домов ЖК «Новинки Смарт Сити», которые ждали их ввода, но и для нас.Суммарно 625 дольщиков стали обладателями долгожданных квартир, – поздравил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев новоселов.

Отмечается, что квартиры сдали уже с готовой отделкой. Площадь двух домов составляет более 6,4 тыс. квадратных метров – это 104 квартиры. Теперь дольщики надеются встретить Новый год уже в новых квартирах.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, в будущем планируется комплексное развитие ЖК «Новинки Смарт Сити». Так, уже сейчас достроили и сдали в эксплуатацию детский сад на 320 мест, к сдаче готовится школа на 1500 мест, а на прилегающих территориях построят 1,5 млн квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой.

Напомним, что ЖК «Новинки Smart City» обещают достроить к концу 2022 года.

Жилой комплекс начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.

Сдачу трёх домов нижегородского жилого комплекса "Новинки Smart City" - № 18, 19 и 22 - перенесли на 2022 год. Также известно, что дом №22 достроят в течение февраля следующего года, № 18 и 19 – в течение марта. Пятиэтажки № 20 и 21 планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году: в сентябре, ноябре и декабре.