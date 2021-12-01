Свет отключат на пяти улицах Нижнего Новгорода 1 декабря

Электроэнергию отключат в 14 домах на пяти улицах в Нижнем Новгороде 1 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управление ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся жители домов №№ 3, 3а, 5, 5а, 7, 9 по улице Поющева, а также дома №1д по проспекту Кирова. Света не будет с 9 до 14 часов.

В Канавинском районе с 9 до 17 часов электроснабжение приостановят в домах №№ 4, 8, 10, 14 по улице Зимина и доме № 3 по улице Тонкинской.

В Московском районе у жителей домов 37а и 43 по проспекту Героев электричества не будет целый день – с 9 до 20 часов.

В период плановых отключений будут проводиться ремонтные работы на объектах ЖКХ.