Более 500 собак и кошек забрали нижегородцы из приютов в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 500 собак и кошек забрали из приютов Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в региональном комитете ветеринарии.

Как рассказал заместитель руководителя комитета ветеринарии региона Дмитрий Макаров, в регионе действует программа, согласно которой бездомных животных отлавливают и помещают в приют, где проводят стерилизацию и вакцинацию. Волонтеры приюта помогают найти им хозяев и социализироваться. Однако если желающих забрать домой животное не находится, его выпускают обратно, в прежнюю среду обитания. Благодаря таким мерам численность бездомных животных на нижегородских улицах за последние шесть лет сократилась на 76% - с пятнадцати до трех тысяч особей.

- В последние годы нижегородцы стали забирать животных к себе все чаще. Это огромная радость видеть фотографии здоровых и счастливых собак, кошек, после того как я наблюдал за этими животными, когда их только привозили и они были худыми, изможденными. На сегодняшний день в приютах «Сострадание-НН» и «Зоозащита-НН» содержатся 528 животных. Они доброжелательно настроены к людям, социализированы, здоровы, привиты и очень хотят найти новый дом, - рассказал директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

На сайте приюта «Сострадание-НН» можно посмотреть, какие собаки и кошки нуждаются в добрых руках, и забрать понравившееся животное домой. Также можно познакомиться с животными непосредственно в приюте по адресу Бурнаковский проезд, 16.