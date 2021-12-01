Владимир Тужилин назначен директором нижегородского ГУАД

Владимир Тужилин назначен директором ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого назначения Владимир Тужилин занимал должность заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, а ГУАДом руководил Леонид Самухин, который являлся директором управления с апреля 2020 года. По какой причине Самухин оставил свой пост главы ГУАД, не сообщается.

Ранее сообщалось, что 26 ноября Юрий Хабров покинул пост министра социальной политики Нижегородской области.