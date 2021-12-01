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Общество1 декабря 2021 5:37

Владимир Тужилин назначен директором нижегородского ГУАД

Ранее управление возглавлял Леонид Самухин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Владимир Тужилин назначен директором ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого назначения Владимир Тужилин занимал должность заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, а ГУАДом руководил Леонид Самухин, который являлся директором управления с апреля 2020 года. По какой причине Самухин оставил свой пост главы ГУАД, не сообщается.

Ранее сообщалось, что 26 ноября Юрий Хабров покинул пост министра социальной политики Нижегородской области.