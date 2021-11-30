Пункты сбора автомобильных покрышек появятся во всех районах Нижнего Новгорода

Пункты сбора автомобильных покрышек планируется организовать во всех районах Нижнего Новгорода. В мэрии города напомнили, что автомобильные шины представляют собой отходы четвёртого класса опасности. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и и.о. гендиректора "Дмитровского завода РТИ" Светлана Тараскина подписали соглашение о сборе и переработке такого рода отходов.

Юрий Шалабаев отметил, что нижегородцы уже сформировали привычку сортировать мусор.

– Безусловно, это положительно влияет на экологическую ситуацию в нашем городе. Но вопрос по утилизации автомобильных шин стоит достаточно остро. Зачастую горожане используют их как элементы малого благоустройства – огораживают клумбы, проезды, чего делать категорически нельзя, – подчеркнул мэр. – И мы, как орган муниципальной власти, должны обеспечить людям условия для безопасной утилизации покрышек.

Светлана Тараскина добавила, что сбор шин будет производиться общими усилиями нижегородской мэрии и Дмитровского завода.

– Мы транспортируем покрышки на территорию своего завода в Московскую область, где и будет осуществляться их переработка – им будет дана вторая жизнь, – заверила и.о. гендиректора. – Продукт переработки (резиновая крошка) используется на беговых дорожках, стадионах и детских площадках как безопасное резиновое покрытие.