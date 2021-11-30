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Происшествия30 ноября 2021 18:38

Двое мужчин погибли при пожаре в посёлке Решетиха Нижегородской области

Их личности ещё не установлены
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Двое мужчин погибли при пожаре в Володарском районе Нижегородской области сегодня, 30 ноября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18:01. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу: улица Комсомольская, дом 101, посёлок Решетиха, Володарский район. Оказалось, что горел многоквартирный жилой дом.

– Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате пожара погибли 2 человека – мужчины, их личности ещё устанавливаются, – рассказали в ведомстве. – Эвакуировано 12 человек, в том числе двое детей. Причина пожара также ещё не установлена.