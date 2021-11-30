Ещё три инвестпроекта получили статус приоритетных в Нижегородской области

Ещё три инвестиционных проекта из тех, что реализуются в Нижегородской области, признали приоритетными на расширенном заседании президиума совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе региона.

– Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы видим, что интерес инвесторов к Нижегородской области остаётся стабильно высоким, – подтвердил глава Нижегородской области Глеб Никитин. – Реализуются проекты по разным направлениям, но ключевой отраслью остаётся обрабатывающая промышленность. Каждый проект – это новые рабочие места для жителей региона и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Приоритетными были признаны:

- проект ООО "Нижегородский литейный завод" по созданию производства конструктивно сложных отливок для двигателей внутреннего сгорания и автокомпонентов (проект получит около 4,3 миллиарда рублей инвестиций, в регионе появятся 259 новых рабочих мест, предприятие получит льготу по налогу на имущество на пять лет);

- проект ООО "Биком" по производству липких лент промышленного назначения и деталей на их основе (проект получит 219 миллионов рублей инвестиций, появятся 37 новых рабочих мест, предприятие получит льготу на прибыть компании до конца 2022 года);

- проект технического перевооружения установки оксиалкилирования в ООО "Завод синтанолов" (проект получит 450 миллионов рублей инвестиций, появится 21 новое рабочее место, проект получит льготу по налогу на имущество на пять лет).