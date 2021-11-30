«Добромобиль ГАЗель NN» привезет подарки для благотворительных фондов города

Нижегородская область присоединилась к акции #ЩедрыйВторник в Международный день благотворительности. 30 ноября миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают. В поддержку #ЩедрогоВторника платформа «800 добрых дел» совместно с дистрибьютором бренда ГАЗ ГК «СТТ» запускают проект «Добромобиль ГАЗель NN».

Цель проекта заключается в помощи благотворительным фондам-партнерам «800 добрых дел» и привлечение к меценатству как можно большего числа нижегородцев. Кроме того, это возможность для нижегородских компаний стать причастными к благотворительным проектам.

«В декабре мы будем собирать подарки для фондов, которые предоставляют известные нижегородские компании, — рассказывает руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова. — Фонды передают нам, через платформу «800 добрых дел», свои пожелания — что конкретно им требуется. Мы передаем эти пожелания в компании, а затем эти подарки до получателей доставляет «Добромобиль».

Проект «Добромобиль» будет действовать весь декабрь и завершится 7 января 2022.

«В канун новогодних праздников автомобиль «ГАЗель NN» станет добрым волшебником, который доставит подарки тем, кто в них нуждается. Мы искренне верим в то, что радостью надо делиться, помогать друг другу, не быть равнодушными. Каждый из нас может совершить пусть маленькое, но чудо», — отметил Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии».

В январе 2022 года «Добромобиль» сделает остановку на территории Нижегородской ярмарки и будет принимать помощь от жителей города. Любой желающий может принести подарки для нижегородских фондов-партнеров проекта «800 добрых дел». Пожелания фондов будут опубликованы на платформе.