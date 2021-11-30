Музей-заповедник «Болдино» отказался от покупки «Тойоты»

Руководство музея-заповедника «Болдино» решило отказаться от покупки автомобиля «Тойота» за 2,7 миллионов рублей. Об этом сообщил директор музея-заповедника.

Напомним, накануне на сайте госзакупок появился необычный лот – на поставку автомобиля Toyota RAV4 для нужд музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области.

- Для приобретения рассматривается не только автомобиль определенной марки, но и возможный его эквивалент, - сообщалось в документах на сайте госзакупок. - Отмечается, что автомобиль должен быть совершенно новым и исправным. Год выпуска - не ранее 2021 года, цвет металлик. Товар должен быть поставлен в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе планировалось принимать до 6 декабря. Тогда же должны были определить и победителя аукциона. Теперь от этой идеи решено отказаться.