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Общество30 ноября 2021 11:32

Мошенничество при строительстве детсада выявлено в Нижегородской области

Подрядчик сорвал контракт по нацпроекту и не вернул 24 млн рублей аванса
Мария СОРОКИНА
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Общая сумма контракта составляла 115 млн рублей.

Общая сумма контракта составляла 115 млн рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уголовное дело возбуждено в отношении группы компаний «Капиталстрой», которая занималась строительством детского сада в Арзамасском районе Нижегородской области. По данным региональной прокуратуры, в рамках нацпроекта «Демография» МКУ «Управление капитального строительства» заключило муниципальный контракт на строительство детсада на 80 мест в поселке Выездное. Общая сумма контракта составляла 115 млн рублей.

Как того требовал контракт, заказчик выплатил «Капиталстрою» аванс в размере 32 млн рублей. Подрядчик не успевал выполнить все работы в срок, поэтому в мае этого года контракт был расторгнут. После этого организация должна была вернуть аванс, но за ней остался долг в размере 24 млн рублей.

Проведенная проверка выявила несоответствие действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок. В отношении нерадивого подрядчика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Ход и результаты расследования уголовного дела, а также полное исполнение контрактных обязательств находятся на контроле прокуратуры, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.