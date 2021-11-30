Мошенничество при строительстве детсада выявлено в Нижегородской области

Общая сумма контракта составляла 115 млн рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уголовное дело возбуждено в отношении группы компаний «Капиталстрой», которая занималась строительством детского сада в Арзамасском районе Нижегородской области. По данным региональной прокуратуры, в рамках нацпроекта «Демография» МКУ «Управление капитального строительства» заключило муниципальный контракт на строительство детсада на 80 мест в поселке Выездное. Общая сумма контракта составляла 115 млн рублей.

Как того требовал контракт, заказчик выплатил «Капиталстрою» аванс в размере 32 млн рублей. Подрядчик не успевал выполнить все работы в срок, поэтому в мае этого года контракт был расторгнут. После этого организация должна была вернуть аванс, но за ней остался долг в размере 24 млн рублей.

Проведенная проверка выявила несоответствие действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок. В отношении нерадивого подрядчика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Ход и результаты расследования уголовного дела, а также полное исполнение контрактных обязательств находятся на контроле прокуратуры, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.