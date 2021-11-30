Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут 1 декабря

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут завтра, 1 декабря, в 13:00. Жителей приволжской столицы приглашают принять в них участие в режиме видеоконференции. Об этом информирует мэрия города.

Трансляцию слушаний можно будет увидеть по ссылке: https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya.

Для участия потребуется регистрация, которую можно пройти здесь до 10:00 1 декабря. Ссылка на видеоконференцию придёт на электронную почту не позднее 12:00 перед началом слушаний.

В ведомстве добавили, что замечания, предложения, вопросы или рекомендации по части Устава города принимаются по электронной почте: i.maslova@gordumannov.r , а также через раздел "интернет-приёмная" на сайте нижегородской мэрии или по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 331. Направить их можно до 23:59 1 декабря.