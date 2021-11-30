Студенты Мининского Анна Сямтова и Алексей Михайлов победили в конкурсе «Твой ход»

29 ноября в парке науки и искусств "Сириус" подвели итоги Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей" подвели. Тысяча студентов высших учебных заведений со всей страны стали финале конкурса - им предстояло спроектировать университет будущего. На церемонии закрытия были названы 200 победителей, которым вручили премии в размере 1 млн рублей.

Среди победителей конкурса двое студентов Мининского университета: студентка 4 курса факультета естественных, математических и компьютерных наук Анна Сямтова и студент 3 курса факультета гуманитарных наук Алексей Михайлов. А о Екатерина Чекалкина, студентка 3 курса факультета естественных, математических и компьютерных наук, стала финалисткой конкурса.

- Ребята, это невероятный, грандиозный успех. Мы так за вас рады! Я горд и счастлив победам наших студентов. Глядя на них, убеждаюсь, что у нас прекрасная молодежь: умная, смелая, креативная, талантливая. И у этих ребят точно большое будущее, - поделился в соцсетях ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Выигранный миллион рублей студенты смогут направить на обучение, стартап или улучшение жилищных условий. Самые активные участники конкурса приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК "Норильский никель", ГК "Росатом", ОАО "РЖД", АО "ДОМ.РФ" и другие.

- Регистрируясь на конкурс, я и не предполагал, что дойду до финала, а тем более стану победителем! Да и о призах узнал только на полуфинале. Порой было нелегко, недосыпали, много работали, но грех жаловаться - такие победы, согласитесь, случаются нечасто. Для меня самым важным в этом конкурсе стала готовность работать до конца, помогать команде, быть полностью вовлеченным в процесс и не потерять себя. Софтскиллс прокачали! Я увлекаюсь писательством (прим. у Алексея уже имеется опубликованный сборник рассказов, также к выходу через издательства готовятся роман и повесть), миллион планирую потратить на обучение в Дублине - там преподавали нобелевские лауреаты, мои любимые писатели, - рассказал Алексей Михайлов.

Справка:

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» прошел в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Фото: пресс-служба Мининского университета