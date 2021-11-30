Стипендии имени инженера А.И. Дельвига получат нижегородские студенты

Нижегородский водоканал поддержит стипендиями учащихся профильных направлений ведущих нижегородских вузов и ссузов. 6 студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, 5 студентов Нижегородского государственного технического университета, а также по 5 учащихся Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий стали стипендиатами в результате конкурсного отбора и собеседований с руководством предприятия. Каждый из них будет до конца семестра ежемесячно получать от предприятия фиксированную сумму.

Заместитель генерального директора по корпоративной работе АО «Нижегородский водоканал» Сергей Белов разъяснил, что Водоканал заинтересован в молодых, квалифицированных кадрах, поэтому предприятие старается выстраивать работу с профильными университетами и техникумами, чтобы знакомить студентов со спецификой своей деятельности, показывать им перспективы развития отрасли и построения карьерной лестницы на предприятии.

- Это необходимые шаги для закладки фундамента кадрового будущего Нижегородского водоканала, - сказал он.

Одним из критериев отбора является заинтересованность в работе Нижегородского водоканала. Например, магистр НГТУ Владимир Фомин (направление «Электроэнергетика и электротехника») стал еще и участником кросс-функциональной стажировки на предприятии. Он совмещает учебу в вузе и работу на полставки на Слудинской водопроводной станции, где вместе с инженером занимается ремонтом и обслуживанием контрольно-измерительных приборов. Проходить на водоканале практику планирует и стипендиат Павел Маркус, обучающийся на 3 курсе Нижегородского строительного техникума.

- Меня в общем интересует тема строительства зданий и сооружений, - говорит Павел. – А на Нижегородском водоканале я могу получить дополнительные знания и навыки по наружным сетям, что, без сомнения, сделает меня более универсальным специалистом.