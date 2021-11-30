У 716 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 30 ноября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 716 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последние недели стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 214 356 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 558 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 185 003 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 38 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 8 873.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние полгода обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.