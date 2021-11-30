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Новости компаний30 ноября 2021 8:27

В Дзержинске началось строительство газопровода к поселкам Пыра и Пырские дворики

Глава города Иван Носков дал поручение поселковой администрации организовать регулярные консультации населения со специалистами по вопросам газификации
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В Дзержинске началось строительство газопровода к поселкам Пыра и Пырские дворики

В Дзержинске началось строительство газопровода к поселкам Пыра и Пырские дворики

29 ноября глава города Дзержинска Иван Носков с рабочим визитом посетил поселок Пыра. Здесь состоялась встреча с жителями, в которой приняла участие директор компании-застройщика ООО «Дзержинскгоргаз» Елена Суслова. Жителям поселка Пыра рассказали, что газификация поселка перешла от стадии проектирования к практической реализации. С учетом эпидемиологических требований в мероприятии приняли участие до 20 жителей поселка.

«Строительство стартовало, согласно проекту прокладка трубопровода до поселка завершится уже в следующем году. Параллельно с подготовкой к прокладке магистральной линии газопровода велось проектирование внутрипоселковых сетей. Сейчас проект в завершающей стадии, до конца года по нему должно быть вынесено экспертное заключение, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. - Теперь уже сами жители должны начать активную подготовку к этому долгожданному событию. Чтобы подключение проходило слаженно и в короткие сроки, им необходимо начать оформление соответствующих документов уже сейчас».

Работы по подведению газа к поселку Пыра – это инвестиционный проект компании «Дзержинскгоргаз». В рамках встречи директор ООО «Дзержинскгоргаз» Елена Суслова рассказала об основных этапах строительства магистрального газопровода и о том, как жителям подготовиться к газификации домовладений.

Глава города Иван Носков дал поручение поселковой администрации организовать регулярные консультации населения со специалистами по вопросам газификации

Глава города Иван Носков дал поручение поселковой администрации организовать регулярные консультации населения со специалистами по вопросам газификации

«К строительству газопровода мы приступили в ноябре. В первую очередь мы подготовили трассу для прокладки газопровода, установили сварочный пост. Все работы выполняются с применением автомата стыковой сварки, что гарантирует качество соединений, - рассказала она. – Протяженность подземного газопровода составит около 7 км. Участок трассы вдоль южной стороны автодороги М7 планируем выполнить до конца 2021 года».

В 2022 году ООО «Дзержинскгоргаз» установит три ГРПШ (газорегуляторный шкафной пункт), два из которых будут непосредственно в поселке Пыра. Панируемый срок окончания работ – первое полугодие 2022 года. Непосредственно в дома жителей поселков Пыра и Пырские дворики газ будет подведен после завершения строительства администрацией города внутрипоселковых сетей.

Глава города Дзержинска Иван Носков поддержал предложение Елены Сусловой и дал поручение поселковой администрации организовать регулярные консультации населения со специалистами ООО «Дзержинскгоргаз» по вопросам газификации и проведению подготовительных работ для подключения к газовой сети.