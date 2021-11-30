В Дзержинске началось строительство газопровода к поселкам Пыра и Пырские дворики

29 ноября глава города Дзержинска Иван Носков с рабочим визитом посетил поселок Пыра. Здесь состоялась встреча с жителями, в которой приняла участие директор компании-застройщика ООО «Дзержинскгоргаз» Елена Суслова. Жителям поселка Пыра рассказали, что газификация поселка перешла от стадии проектирования к практической реализации. С учетом эпидемиологических требований в мероприятии приняли участие до 20 жителей поселка.

«Строительство стартовало, согласно проекту прокладка трубопровода до поселка завершится уже в следующем году. Параллельно с подготовкой к прокладке магистральной линии газопровода велось проектирование внутрипоселковых сетей. Сейчас проект в завершающей стадии, до конца года по нему должно быть вынесено экспертное заключение, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. - Теперь уже сами жители должны начать активную подготовку к этому долгожданному событию. Чтобы подключение проходило слаженно и в короткие сроки, им необходимо начать оформление соответствующих документов уже сейчас».

Работы по подведению газа к поселку Пыра – это инвестиционный проект компании «Дзержинскгоргаз». В рамках встречи директор ООО «Дзержинскгоргаз» Елена Суслова рассказала об основных этапах строительства магистрального газопровода и о том, как жителям подготовиться к газификации домовладений.

Глава города Иван Носков дал поручение поселковой администрации организовать регулярные консультации населения со специалистами по вопросам газификации

«К строительству газопровода мы приступили в ноябре. В первую очередь мы подготовили трассу для прокладки газопровода, установили сварочный пост. Все работы выполняются с применением автомата стыковой сварки, что гарантирует качество соединений, - рассказала она. – Протяженность подземного газопровода составит около 7 км. Участок трассы вдоль южной стороны автодороги М7 планируем выполнить до конца 2021 года».

В 2022 году ООО «Дзержинскгоргаз» установит три ГРПШ (газорегуляторный шкафной пункт), два из которых будут непосредственно в поселке Пыра. Панируемый срок окончания работ – первое полугодие 2022 года. Непосредственно в дома жителей поселков Пыра и Пырские дворики газ будет подведен после завершения строительства администрацией города внутрипоселковых сетей.

Глава города Дзержинска Иван Носков поддержал предложение Елены Сусловой и дал поручение поселковой администрации организовать регулярные консультации населения со специалистами ООО «Дзержинскгоргаз» по вопросам газификации и проведению подготовительных работ для подключения к газовой сети.