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Общество30 ноября 2021 7:32

Четырнадцатое судно "Валдай" спустили на воду в Нижегородской области

Нижегородские "Валдаи" заказывают из других регионов страны
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Четырнадцатое судно "Валдай" спустили на воду в Нижегородской области

Четырнадцатое судно "Валдай" спустили на воду в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Очередное, четырнадцатое по счёту судно "Валдай 45Р" спустили на воду в Нижегородской области. Оно было построено АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева" для Государственной транспортной лизинговой компании, о чём рассказали в нижегородском региональном правительстве.

– Нижегородская область является одним из лидеров судостроительной отрасли в стране, все крупные региональные производители обеспечены заказами до 2024 года, – добавил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. – В частности, немалый спрос есть на "Валдаи" – заказы приходят из разных регионов России.

По словам министра, нижегородские суда уже отправились в Югру, Санкт-Петербург и Чувашию. В том числе несколько "Валдаев" совершают регулярные рейсы по Волге и Оке в Нижегородской области.

– Благодаря тому, что на ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева применяются инструменты нацпроекта "Производительность труда", предприятие может выпускать больше продукции и своевременно выполнять заказы, – отметил Максим Черкасов. – Например, бережливые технологии позволили сократить время производства "Валдай 45Р" на 30 процентов.