Перелёты из Нижнего Новгорода в Уфу возобновились

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова возобновил перелёты в Уфу. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что прямые регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly по понедельникам и субботам еженедельно.

Вылет в столицу Башкортостана в понедельник будет происходить в 02:10. Самолёт приземлится в Уфе в 05:40 (по местному времени). В обратную сторону он отправится в 06:35 (по местному времени), а в Нижний Новгород прибудет в 06:20.

Субботние рейсы Нижний Новгород – Уфа запланированы на 01:45 с приземлением в точке назначения в 05:15 (по местному времени). Обратные рейсы: вылет из Уфы в 06:25 (по местному времени) и приземление в аэропорту Чкалова в 06:10.

– Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров, – добавили в авиакомпании. – Ранее рейсы в Уфу выполнялись в 2020 году.

Подробные условия перевозки можно уточнить на сайте Pegas Fly.