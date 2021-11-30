Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 30 ноября. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Десять светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода 30 ноября. Об этом информирует городской Центр организации дорожного движения.

В частности, отключены светофоры на пересечении проспекта Ленина и проспекта Ильича, на остановке «Завод Термаль» на проспекте Гагарина, на пересечении улиц Родионова и Фруктовая, на улице Варварской в районе площади Свободы, на улице Ларина в районе поворота на Геологов, на проспекте Ленина в районе дома №16, на улице Рябцева около завода «Сокол», на проспекте Бусыгина в районе улицы Газовской, на Усилова в районе школы №35 и на перекрестке Акимова – Есенина.

Все светофорные объекты отключены из-за неисправности, и сейчас специалисты принимают все необходимые меры для восстановления их работы.