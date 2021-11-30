Отопление и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 30 ноября

Отопление и электроэнергию отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 30 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управление ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся дома №№18,20 и 22 по проспекту Кирова. Электроэнергии здесь не будет с 13:30 до 17 часов.

В Канавинском районе на улице Сергея Акимова, 34 не будет отопления – его отключат с 9:00 до 15:00.

В Нижегородском районе без тепла останутся жители дома №1а по улице Ванеева. Отопления не будет с 9 до 13 часов.

Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.