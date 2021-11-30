Потепление до +8 градусов придет в Нижний Новгород 30 ноября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Потепление до +8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 30 ноября. Однако это тепло не задержится надолго, и уже завтра температура воздуха опустится до отрицательных значений. Об этом сообщает «Гисметео».

Во вторник утром температура воздуха составила +6 градусов, но к вечеру потеплеет еще на два градуса. Весь день синоптики обещают дожди и сильный ветер, из-за чего в регионе даже было объявлено штормовое предупреждение.

Также ожидается резкий спад атмосферного давления: с 740 мм рт.ст. до 727 мм рт.ст. Относительная влажность 85-100%.

Напомним, накануне вечером в Нижегородской области синоптки предупредили о возможном усилении ветра до 20 метров в секунду 30 ноября.