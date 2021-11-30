В Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вслед за Московским регионом, где накануне бушевал ураганный ветер, непогода придет в Нижегородскую область. Синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 30 ноября, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно прогнозу, во вторник в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается усиление юго-восточного и южного ветра до 15-20 метров в секунду. Такая ситуация сохранится вплоть до конца сегодняшнего дня.

По данным Гидрометцентра, причиной непогоды в центральной части России стал западный циклон, который возник при объединении циклона с акватории Северного моря и генуэзского циклона. Произошло столкновение контрастных воздушных масс, вследствие чего возникли сильные ветра.

Спасатели напоминают: если сильный ветер застал вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. В противном случае не стойте рядом со старыми деревьями и слабоукрепленными конструкциями.