Нижегородская ГЖИ потребовала убрать снег и сосульки с крыш в Большемурашкинском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сергачский отдел Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Нижегородской области потребовал от коммунальщиков Большемурашкинского района оперативно устранить нарушения в содержании жилых домов: убрать снежные навесы и сосульки, свисающие с крыш. Они присутствуют в том числе и над входами в подъезды. К примеру, в шестом микрорайоне рабочего посёлка Большое Мурашкино.

– По фактам нарушений возбуждено административное дело в отношении лица, допустившего данные нарушения, – добавил начальник сергачского отдела ГЖИ Алексей Федосеев. – Нарушителю будет внесено представление о необходимости устранить их.

В ведомстве отметили, что зимой сотрудники ГЖИ проводят инспекции не только по уборке снега и сосулек, но и по техническому состоянию вентиляционных каналов. В зимний период это особенно важно, учитывая, что жители активнее используют газовое оборудование.