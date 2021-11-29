6 млрд рублей поступят в бюджет Нижнего Новгорода извне на строительство муниципальных объектов

6 миллиардов рублей поступят в бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год за счёт межбюджетных трансфертов, то есть извне. Их направят на строительство муниципальных объектов (метро, школы, очистные сооружения и другое). На те же нужды выделят ещё 388 миллионов рублей собственных средств города. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания постоянной комиссии нижегородской Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре, где рассматривался проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В том числе отмечено, что расходы в сфере строительства составят 1 миллиард 526,4 миллиона рублей, на градостроительное планирование и развитие территории Нижнего Новгорода выделят 235,3 миллиона рублей. 23,7 миллиона рублей направят на благоустройство участка в 3850 "квадратов" в Приокском районе города от площади Жукова до дома №1 по улице Ларина.

Депутаты заверили, что в проекте бюджета Нижнего Новгорода предусмотрены средства на адаптацию муниципального жилья для нужд жителей с инвалидностью. Также были подняты вопросы строительства новых сетей уличного освещения.