Провалившегося под лёд мужчину спасли в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Провалившегося под лёд мужчину спасли сотрудники АСО в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл на озере в садоводческом товариществе "Старатель-1" Канавинского района, о чём рассказали в МКУ "Управление ГО и ЧС города Нижнего Новгорода".

По данным ведомства, сообщение о происшествии на воде поступило в дежурную часть от очевидцев в 15:49. Сотрудники служб экстренного реагирования и аварийно-спасательный отряд незамедлительно выехали к месту.

Оказалось, что проехать к озеру на машине невозможно, поэтому спасатели добирались до места пешком.

– Приблизительно в 100 метрах от берега увидели тонущего мужчину. Механизм спасения отработан – обвязались альпинистской верёвкой со спасательным кругом и выдвинулись всем экипажем с интервалом в три метра. Операция длилась 6 минут, – рассказал старший смены спасатель 1 класса Михаил Яковлев, руководивший спасательной операцией.

Первыми до полыньи добрались спасатели Дмитрий Зеленков и Андрей Дятлов. Они и бросили пострадавшему спасательный круг. Вытянуть его на более твёрдый лёд удалось только всем составом отряда, как и доставить на берег.

Мужчину спасли в 16:27 и передали скорой помощи, после чего он был доставлен в больницу имени Семашко с переохлаждением.