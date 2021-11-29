«Тойоту» за 2,7 млн рублей планирует приобрести музей-заповедник «Болдино» для собственных нужд

Toyota RAV4. Фото: Иван МАКЕЕВ

Объявлен электронный аукцион на поставку автомобиля Toyota RAV4 для нужд музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 миллиона 766 тысяч рублей. Согласно аукционной документации, для приобретения рассматривается не только автомобиль определенной марки, но и возможный его эквивалент. Отмечается, что автомобиль должен быть совершенно новым и исправным. Год выпуска - не ранее 2021 года, цвет металлик. Товар должен быть поставлен в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 декабря. Победителя торгов определят в тот же день.