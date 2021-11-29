Нижегородская мэрия расторгла контракт с подрядчиком, уложившим асфальт поверх снега

Мэрия Нижнего Новгорода в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО "АБЗ160", нарушившим сроки ремонта дороги и допустившим грубые нарушения технологий производства на Лысогорском съезде (от улицы Родионова до набережной Гребного канала), на улице Суетинской (от набережной Федоровского до улицы Гоголя), на участках набережной Федоровского (от улицы Суетинской до переулка Урожайного и от улицы Ильинской до дома №3 по набережной Федоровского). Об этом заявили в МКУ "ГУММиД".

– На участке дороги по Лысогорскому съезду, срок сдачи которого был запланирован на 30 сентября 2021 года, также как и на участках по улице Суетинской и набережной Федоровского, сдача которых должна была состояться 1 августа 2021 года, подрядная организация работала с отставанием от графиков, указанных в контрактах, – пояснили в ведомстве.

Затем добавили, что предписания, выданные подрядчику от МКУ "ГУММиД" как от заказчика, тот не выполнял. Ввиду чего работы на обоих объектах завершились 23 ноября.

Подрядчик должен был отремонтировать покрытие тротуаров и проезжей части.

– Организация нарушила сроки исполнения контрактных обязательств и большую часть работ выполнила с нарушением действующих нормативных документов, – заключил гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Он также уточнил, что устранить дефекты на указанных выше участках возможно только при наступлении благоприятных погодных условий.

– За нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ и конечного срока выполнения работ по вышеуказанным контрактам ООО "АБЗ160" начислена неустойка в размере 2 234 362 рублей 30 копеек, – резюмировали в ведомстве. – МКУ "ГУММиД" направит документы в Федеральную антимонопольную службу для рассмотрения вопроса о включении ООО "АБЗ160" в реестр недобросовестных поставщиков.

Для завершения ремонта будет выбран новый подрядчик.