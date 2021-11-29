В Дзержинске будет определена лучшая команда по мини-футболу

Сегодня в Дзержинске стартовал Чемпионат по мини-футболу среди школьных команд в рамках проекта «Дворовый футбол» клуба «РАЖ». В 2021 году он стал одним из победителей конкурса общественно полезных (социальных) проектов Нижегородской области и получил грант в размере более 2 млн рублей.

«Итоговый турнир по мини-футболу – это лишь часть масштабного проекта, который мы запустили в Дзержинске в этом году. Наша цель – приобщить к спорту как можно больше детей и показать, что заниматься можно не только в секциях, но и в собственном или соседнем дворе. Поэтому основная часть проекта, занявшая больше всего времени и сил, – это, конечно, ремонт дворовых «коробок», которые уже давно перестали привлекать детей своим внешним видом и просто непригодны для дворовых игр, - поделился президент клуба «РАЖ» Алексей Илюгин. - Большую поддержку нам оказывает благотворительный фонд «Дзержинск и Мы», и в следующем году, если все благополучно сложится, мы продолжим развивать существующие площадки и приступим к восстановлению других».

Проект «Дворовый футбол» позволяет создать комфортные условия для занятий футболом в шаговой доступности для подростков

В рамках проекта «Дворовый футбол» летом 2021 года были отремонтированы две дворовых площадки в Дзержинске – во дворе дома № 31 по ул. Октябрьской и дома № 15 на Окской набережной, а также одна площадка в поселке Пыра (ул. Чкалова, 12).

«С каждым годом общественные организации города все активнее принимают участие в жизни города, уделяют особое внимание воспитанию нашей молодежи. Проект «Дворовый футбол» позволяет создать комфортные условия для занятий футболом в шаговой доступности для подростков. Именно благодаря таким инициативам мы воспитываем здоровое молодое поколение дзержинцев, будущих спортсменов, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Особая благодарность активистам клуба «РАЖ» и благотворительному фонду «Дзержинск и Мы» за то, что не только восстановили площадки, но и организовали их событийное наполнение. Администрация города и я лично готовы поддерживать именно такие полезные для города и жителей проекты».

Осенью на обновленных площадках состоялись тренировочные игры, в которых принимали участие мини-футбольные команды школ города. Они же стали участниками Чемпионата, стартовавшего в городе сегодня. Всего в матчах примут участие 24 школьные команды по мини-футболу, среди которых команды школ №№ 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 33, 36, 39, 70, 71 и Православной гимназии. С 29 ноября по 1 декабря они сыграют в четырех группах на базе школ №№ 33, 36, 27 и 71, а уже 2 и 3 декабря поборются за звание лучшей команды во время финала, который состоится на базе ФОК «Ока».