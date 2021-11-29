Умер один из создателей нижегородского телерадиовещания Юрий Капиносов

Один из создателей нижегородского телерадиовещания, советник директора Нижегородского филиала РТРС Юрий Капиносов умер 27 ноября на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе телецентра.

Известно, что Юрий Капиносов посвятил Нижегородскому областному радиотелевизионному передающему центру более 50 лет своей трудовой биографии, куда пришёл монтёром-мачтовиком, а после долгие годы работал главным инженером.

– Юрий Иванович – это настоящая энциклопедия горьковского-нижегородского эфирного вещания, человек – легенда, – заявил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин. – Его вклад в формирование и развитие региональной телерадиосети сложно переоценить.

Подтвердить это можно как минимум тем, что Юрий Капиносов был участником строительства всех радиотелевизионных станций Нижегородской области, участвовал в запуске аналоговых телеканалов и радиостанций. Он руководил переводом сети на цифровой стандарт вещания по госпрограмме.

Более того, Юрий Иванович управлял успешным запуском систем сотовой связи крупнейших операторов в Нижнем Новгороде и муниципалитетах региона.

– За высокий профессионализм, личное участие в развитии регионального инфокоммуникационного комплекса и успешную цифровизацию телерадиовещания Юрию Капиносову присвоено звание "Заслуженный работник связи Российской Федерации", он награждён Почётной грамотой Президента РФ, значком "Почётный радист", отмечен многочисленными ведомственными, региональными и корпоративными наградами, – добавил Михаил Небольсин.

А также подчеркнул, что для коллег Юрий Иванович всегда был мудрым, грамотным, справедливым руководителем. Более того – Наставником и Учителем.

– Коллектив Нижегородского филиала РТРС выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича, – заключили представители телецентра.