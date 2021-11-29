Горячая линия "Нижний Новгород – новогодняя столица России" пройдёт 30 ноября

"Горячая телефонная линия" на тему "Нижний Новгород – новогодняя столица России" пройдёт с 17:00 до 18:00 30 ноября. Мероприятие организует департамент культуры нижегородской мэрии. Жители приволжской столицы смогут обратиться к специалистам ведомства с вопросами, касающимися заданной темы.

Номер, по которому следует обращаться: 439-12-84.

Также в мэрии Нижнего Новгорода напомнили, что город украсит к Новому году более 155 елей.

– Муниципалитет и собственники будут не только устанавливать искусственные ели, но и украшать живые новогодние деревья во дворах и скверах, – добавили в ведомстве.

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