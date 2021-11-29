Комиссия выявила недостатки в уборке снега в Верхних Печёрах

Специальная комиссия, в составе которой глава Нижегородского района Илья Лагутин, сотрудники МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры", подрядчики и представители управления административно-технического контроля, проверила качество уборки снега в микрорайоне Верхние Печёры в Нижнем Новгороде.

Члены комиссии обошли следующие улицы: Казанское шоссе, Верхне-Печёрская, Лопатина, Богдановича, Нижне-Печёрская, Бринского, Композитора Касьянова, частный сектор "Александровская слобода", КП "Лагуна". В результате были выявлены недостатки: необработанные противогололёдными материалами лестницы и тротуары, неочищенные от наледи и грязи дворы. Илья Лагутин поручил подрядчикам устранить все замечания.

Кроме того, в процессе инспекции по улицам Рождественской и Кожевенной, специалисты проверили размещение рекламы в рамках дизайн-кода Нижнего Новгорода.

Илья Лагутин подчеркнул, что обследованная территория представляет собой один из самых популярных маршрутов по центру города у туристов.

– Для преображения городской среды и освобождения пространства от визуального мусора рекламные конструкции необходимо проверить на соответствие единому стилю в соответствии со стандартами, установленными муниципалитетом. Для поддержания порядка организациям требуется работать слаженно и системно, – напомнил глава Нижегородского района.