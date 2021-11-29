Совместный проект «Студент-студенту» стартовал в Нижнем Новгороде

Стартовал совместный просветительский проект Мининского университета и Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) «Студент-студенту». Он предполагает ряд лекций, интенсивов со студентами-медиками, работающими в красных и зеленых зонах ковидных госпиталей. Это первый опыт подобного формата просвещения на тему коронавирусной инфекции в Нижегородской области, а его инициатором стал педагогический университет имени Козьмы Минина.

Волонтеры-медики, работающие в «зеленых зонах» ковидных госпиталей Нижнего Новгорода и области посетили Мининский университет. Студентки 4 и 5 курсов лечебного факультета ПИМУ Дарья Чечурова и Арина Кочеткова рассказали о специфике работы, привели статистические данные о заболеваемости и поделились опытом жизни «нон-стоп», когда приходится совмещать очный формат обучения и дежурства в ковидных госпиталях.

- Лично я уверен, что вакцинация необходима. Иммунная прослойка среди сотрудников Мининского составляет 90%, показатель среди студентов значительно ниже. Но тем не менее никаких принудительных мер мы применять не будем. Наш путь – просвещение. Рад, что инициативу создания просветительского проекта «Студент – студенту» поддержал наш партнер ПИМУ. Студенты старших курсов, работающие в зеленых и красных зонах ковидных госпиталей рассказали о том, что видят своими глазами. Простым языком, без купюр, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В онлайн-формате в мероприятии участвовали и студенты-медики «красных зон» ковидных больниц. Анастасия Голичникова, студентка 6 курс лечебного факультета ПИМУ, рассказала и показала, как медики работают в этих зонах, привела примеры тяжелых случаев заболевания и призвала студентов как можно быстрее вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье и жизни своих родных и близких, а также тех людей, с которыми им ежедневно приходится контактировать.

Об этиологии, патогенезе коронавирусной инфекции, об изменениях в симптоматике заболевания рассказали Геннадий Одинцов - студент 3 курс, Мария Горецкая - ординатор 1 года обучения, офтальмолог, врач-стажёр отделения реанимации и интенсивной терапии и Тимур Фокин - ординатор 1 года обучения, врач-стажёр отделения реанимации и интенсивной терапии, экс-председатель Студенческого совета ПИМУ. Они подготовили для студентов презентационные материалы, указали «ТОП-5 мишеней» поражения организма, рассказали, каким образом происходит лечение осложнений после перенесенного заболевания и объяснили этапы реабилитационных мероприятий.

О мерах профилактики заболевания в студенческой среде рассказала студентка 6 курс лечебного факультета ПИМУ Екатерина Гут. А аспирант 1 года обучения кафедры кожных и венерических болезней ПИМУ Артем Карпенко объяснил специфику вакцинации против коронавирусной инфекции и развеял «мифы» вокруг этой тематики, которые тиражируют некоторые средства массовой информации.

Студенты Мининского университета и ПИМУ обсудили все темы, касающиеся коронавирусной инфекции

Среди студентов Мининского университета также есть те, кто работал в красных зонах. Они поделятся своим опытом и знаниями на следующих лекциях.

Кроме студентов Мининского университета в проекте приняли участие студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Они задали волонтерам-медикам все интересующие вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба Мининского университета