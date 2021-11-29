Одностороннее движение и запрет парковки введут на улице Кожевенной с 30 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут на улице Кожевенной и прилегающих к ней переулках в Нижнем Новгороде с 30 ноября, что позволит снизить уровень заторов. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, в департаменте пояснили, в границах каких участков будут действовать нововведения:

- по переулку Казарменному (от дома №1 на Нижневолжской набережной до дома №1А);

- по улице Кожевенной (от переулка Казарменного до переулка Кожевенного);

- по Рыбному переулку (от улицы Кожевенной до Нижневолжской набережной).

Более того, парковка и стоянка будут запрещены на тех же участках.

– Изменения в организации дорожного движения на достаточно узких улицах будут способствовать уменьшению заторовых ситуаций и увеличат безопасность участников дорожного движения, – заверили в ведомстве. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.