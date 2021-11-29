ЛУКОЙЛ поддержал Кубок России по самбо

ЛУКОЙЛ традиционно поддержал Кубок России по самбо, прошедший в минувшие выходные в Кстове.

Престижные соревнования собрали на базе Международной Олимпийской Академии Спорта около 500 самбистов из разных регионов страны. Это турнир сильнейших, ведь победителям российского этапа гарантирована путёвка на Суперкубок мира, который пройдет весной 2022 года в Москве.

«Компания «ЛУКОЙЛ» активно поддерживает спортивные соревнования разного уровня. Партнером Кубка России мы являемся уже не первый год. Это наш вклад в пропаганду здорового образа жизни и популяризацию самбо как национального вида спорта», – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»