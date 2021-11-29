Сотрудник борской ИК получил взятку за положительную характеристику заключённого

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отряда ФКУ Исправительная колония-11 ГУФСИН России по Нижегородской области за получение взятки в крупном размере взамен на положительную характеристику одного из заключённых. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый начальник отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии получил 160 тысяч рублей взятки, находясь в салоне "Киа Соренто" вчера, 28 ноября, на улице Степана Разина в городе Бор. Взятка была передана посредником по просьбе и в интересах заключённого. За крупную сумму денег он должен был получить положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

Следователи СК вместе с сотрудниками УСБ ГУФСИН и УФСБ по Нижегородской области выявили и пресекли противоправные действия.

– Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, – заверили в СУ СК региона.