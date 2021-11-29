234 дома остались без света, тепла и воды в Нижнем Новгороде 29 ноября

Горячую и холодную воду отключили в Нижегородском районе. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Более 200 домов в Нижнем Новгороде попали в список на отключение света воды и тепла в связи с плановыми работами утром 29 ноября. Об этом сообщает городская ЕДДС. Помимо жилых домов в список попали ряд муниципальных организаций, в числе которых детсады, школы и иные учреждения.

Так, с 8:00 до 17:00 без света остались 76 частных домов в Ленинском районе города, расположенные по следующим адресам:

- улица Краснознаменная, 1, 1А, 1Б;

- улица Млодая Гвардия, дома 29-43 и 30-58;

- улица Снежная, 48, 50-58, 62−78, 62а, 71;

- улица Вязовская, 2А;

- улица Кировская, дома 18−20, 22−49, 47, 49, 51;

- улица Кружковская, 27.

Также с 9:00 до 15:00 в Ленинском районе отключили горячую воду. Ограничения коснулись 29 домов, трех детсадов и школы. ГВС приостановлено последующим адресам:

- улица Героя Елисеева, 3, 7, 7а, 4, 5, 6, 1, 2, 8, 12;

- улица Арсеньева 1, 2, 3, 5;

- улица Бонч-Бруевича, 1, 5, 8а, 10;

- улица Вологдина, 4;

- улица Батумская 9, 9а, 9б, 17, 21;

-улица Луганская 3, 5, 6.

Одновременно в Сормове проводятся работы на системах отопления. Без тепла останутся дома 2, 4 и 4а по улице Культуры. Кроме того, с10:00 до 11:00 отключат отопление в 104 домах, 4 детсадах, пяти школах и 4муниципальных учреждениях на улицах Вахтангова, Замкнутой, Сутырина, Свободы, Коминтерна, Силикатной, Холмистой, Рубинчика, Ногина, а также на проспекте Союзном.

И еще, с 9:00 до 15:00 в Канавинском районе без отопления и горячей воды остаются жильцы следующих домов:

- улица Сергея Акимова, 15, 16, 17, 18 и 19

- улица Сергея Есенина, 31, 35, 40, 42, 44 и 46

- бульвар Мещерский, 7/3.

Также, до 13:00 отключили горячую и холодную воду в доме-интернате и в лесничестве в Зеленом Городе, а до 16:00 отключено отопление в домах 2, 3 и 4 на улице Маршала Малиновского.

Помимо этого, в период с 9:00 до 17:00 без света остались жители домов 20, 22, 26 на улице Лескова.

Отметим, что все отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ и носят временный характер.