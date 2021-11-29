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Происшествия29 ноября 2021 7:45

13 лет «строгача» получил ревнивый житель Дзержинска за убийство второй по счету возлюбленной

Приговор еще не вступил в законную силу
Мария СОРОКИНА
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Злоумышленник пырнул жертву ножом.

Злоумышленник пырнул жертву ножом.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

51-летний житель города Дзержинск Нижегородской области признан виновным в совершении убийства, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установили следователи, трагедия произошла 2 мая в квартире одного из домов на улице Чапаева.

- Подсудимый, заподозрив свою сожительницу в измене, нанес ей ножевое ранение, от которого 32-летняя потерпевшая скончалась, - рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали. Он полностью признал свою вину. В качестве меры пресечения ему выбрали заключение под стражу. Как выяснилось, ранее мужчину уже судили за такое же преступление. В этот раз по решению суда он получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Бора убил женщину и 9-летнюю девочку.