Электро- и газоснабжение восстановят в обгоревшем доме на Пискунова29 ноября

Дом на улице Пискунова, 18А. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Электро- и газоснабжение восстановят в обгоревшем доме на улице Пискунова в Нижнем Новгороде в понедельник, 29 ноября. Об этом сообщил глава администрации Нижегородского района города на своей странице в Instagram.

- Тепловой контур восстановлен. Полиция обеспечивает охрану дома до возврата жильцов в квартиры и восстановления ресурсоснабжения дома. Утром понедельника управляющая компания приступить к восстановлению газо- и электроснабжения, - написал он в сторис.

Напомним, 28 ноября загорелся многоквартирный дом на улице Пискунова, 18А. Этот дом является архитектурным памятником регионального значения. В результате обгорели помещения на 2и 3 этажах здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате 2 человека пострадали. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, в том числе, соблюдала ли управляющая компания требования пожарной безопасности.